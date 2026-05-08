 
第 1 张图片，共 6 张图片
NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干运动短裤 - 乌紫/白色

NikeCourt Advantage

Dri-FIT 男子速干运动短裤

11% 折让
乌紫/白色
孔雀绿/白色

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干运动短裤采用轻盈导湿速干面料，助你尽情畅动。匠心口袋能稳稳收纳网球，柔软的弹性腰部搭配抽绳，为你带来贴合的穿着体验。


  • 显示颜色： 乌紫/白色
  • 款式： IB1072-573

NikeCourt Advantage

11% 折让

NikeCourt Advantage Dri-FIT 男子速干运动短裤采用轻盈导湿速干面料，助你尽情畅动。匠心口袋能稳稳收纳网球，柔软的弹性腰部搭配抽绳，为你带来贴合的穿着体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料，质感轻盈
  • 匠心口袋设计，便于快速安全地收纳网球
  • 柔软弹性腰部搭配抽绳，打造稳固贴合度
  • 顺滑开衩裤脚有助于减少肌肤摩擦和干扰因素

产品细节

  • 四向弹性梭织面料
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 标志性球兜设计
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 乌紫/白色
  • 款式： IB1072-573

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。