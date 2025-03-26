NikeCourt Air Zoom Vapor X

郑钦文制胜版女子硬地球场网球鞋

¥999

脚踩 NikeCourt Air Zoom Vapor X 女子硬地球场网球鞋，自在畅跑，从容发球，轻松滑步。后跟 Air Zoom 缓震配置回弹出众，搭配匠心外底设计，有助减轻鞋身重量，让你在比赛中心无旁骛，出色发挥。

  • 显示颜色： 白色/欧皮特黄/麦黄/缬草蓝
  • 款式： AA8027-109

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