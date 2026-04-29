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NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4
男子硬地球场网球鞋
¥999
NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 男子硬地球场网球鞋采用革新设计，结合关键部位的柔韧耐穿材料，有助应对高强度比赛；独特系带系统设计，在滑步时营造出众耐穿性。
- 显示颜色： 白色/荧光黄/白金色/黑
- 款式： CD0424-100
NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4
¥999
VAPOR 舒适耐穿，依旧经典
NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 男子硬地球场网球鞋采用革新设计，结合关键部位的柔韧耐穿材料，有助应对高强度比赛；独特系带系统设计，在滑步时营造出众耐穿性。
出色耐穿性
采用数据导向性设计，在关键部位结合柔韧耐穿材料。外底材料包覆内侧中底，在滑行运动中提供出色耐穿性。
回弹缓震
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就富有弹力的迈步体验。
出色支撑
独特系带系统包覆足部，在运动时提供有力支撑。内侧鞋眼采用包覆设计，在滑行运动中提供出色耐穿性。
其他细节
- 外侧融入硬挺框架设计，在侧向运动中营造出众稳定感
- 1/2 内衬设计，带来如袜子般的贴合感
- 专为硬地球场地面用途打造
产品细节
- 可拆卸鞋垫
- 显示颜色： 白色/荧光黄/白金色/黑
- 款式： CD0424-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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