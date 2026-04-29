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NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 男子硬地球场网球鞋 - 白色/荧光黄/白金色/黑

NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4

男子硬地球场网球鞋

¥999

NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 男子硬地球场网球鞋采用革新设计，结合关键部位的柔韧耐穿材料，有助应对高强度比赛；独特系带系统设计，在滑步时营造出众耐穿性。


  • 显示颜色： 白色/荧光黄/白金色/黑
  • 款式： CD0424-100

NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4

¥999

VAPOR 舒适耐穿，依旧经典

NikeCourt Air Zoom Vapor Cage 4 男子硬地球场网球鞋采用革新设计，结合关键部位的柔韧耐穿材料，有助应对高强度比赛；独特系带系统设计，在滑步时营造出众耐穿性。

出色耐穿性

采用数据导向性设计，在关键部位结合柔韧耐穿材料。外底材料包覆内侧中底，在滑行运动中提供出色耐穿性。

回弹缓震

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就富有弹力的迈步体验。

出色支撑

独特系带系统包覆足部，在运动时提供有力支撑。内侧鞋眼采用包覆设计，在滑行运动中提供出色耐穿性。

其他细节

  • 外侧融入硬挺框架设计，在侧向运动中营造出众稳定感
  • 1/2 内衬设计，带来如袜子般的贴合感
  • 专为硬地球场地面用途打造

产品细节

  • 可拆卸鞋垫
  • 显示颜色： 白色/荧光黄/白金色/黑
  • 款式： CD0424-100

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