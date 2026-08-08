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NikeCourt Breathe Advantage
男子网球翻领T恤
¥499
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此配色当前无货
NikeCourt Breathe Advantage 男子网球翻领T恤采用匠心打造，塑就轻盈舒适的穿着体验。采用非凡透气面料，助力保持干爽，同时匠心排布的印花可为你的造型增添一抹灵感源自澳大利亚的时尚风采。
- 显示颜色： 铁架黑/灰黑
- 款式： BV0781-015
NikeCourt Breathe Advantage
¥499
轻盈透气
NikeCourt Breathe Advantage 男子网球翻领T恤采用匠心打造，塑就轻盈舒适的穿着体验。采用非凡透气面料，助力保持干爽，同时匠心排布的印花可为你的造型增添一抹灵感源自澳大利亚的时尚风采。
自然透气
Nike Breathe 面料，缔造清凉干爽的穿着体验。面料呈现出低调的纹理外观。
印花设计
内侧衣领、袖口里料和前襟内侧均饰有印花。与墨尔本艺术家 Cassie Byrnes 联手设计创作。
修身设计，挥动自如
腋下营造充裕空间，带来自如运动体验。肩缝匠心设计，让你在过顶击球时挥动自如。
产品细节
- 修身版型，塑就定制般的出色外观
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 铁架黑/灰黑
- 款式： BV0781-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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