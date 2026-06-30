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NikeCourt Collection
女子加绒网球无袖上衣
¥599
这款 NikeCourt Collection 女子加绒网球无袖上衣采用舒适加绒针织面料，融入经典乡村俱乐部风格，百搭风格让你场上场下皆可穿出时尚型格。
- 显示颜色： 神秘枣红
- 款式： IM9417-658
NikeCourt Collection
¥599
这款 NikeCourt Collection 女子加绒网球无袖上衣采用舒适加绒针织面料，融入经典乡村俱乐部风格，百搭风格让你场上场下皆可穿出时尚型格。
加绒针织面料
柔软加绒针织面料，温暖舒适，助你在凉爽天气中自在运动。
复古外观，时尚风范
NikeCourt Collection 以现代版型和面料重新演绎经典 Nike 设计，助你成就出众造型，发挥上佳表现。
产品细节
- 刺绣 NikeCourt 标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 神秘枣红
- 款式： IM9417-658
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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