 
第 1 张图片，共 5 张图片
NikeCourt Collection 女子加绒网球无袖上衣 - 神秘枣红

NikeCourt Collection

女子加绒网球无袖上衣

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款 NikeCourt Collection 女子加绒网球无袖上衣采用舒适加绒针织面料，融入经典乡村俱乐部风格，百搭风格让你场上场下皆可穿出时尚型格。 


  • 显示颜色： 神秘枣红
  • 款式： IM9417-658

NikeCourt Collection

¥599

这款 NikeCourt Collection 女子加绒网球无袖上衣采用舒适加绒针织面料，融入经典乡村俱乐部风格，百搭风格让你场上场下皆可穿出时尚型格。 

加绒针织面料

柔软加绒针织面料，温暖舒适，助你在凉爽天气中自在运动。

复古外观，时尚风范

NikeCourt Collection 以现代版型和面料重新演绎经典 Nike 设计，助你成就出众造型，发挥上佳表现。

产品细节

  • 刺绣 NikeCourt 标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 神秘枣红
  • 款式： IM9417-658

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。