NikeCourt Collection Dri-FIT 女子速干短袖短款网球翻领T恤采用导湿速干的球场风格，适合日常穿着，助你保持干爽舒适，同时为你的造型增添一抹网球风范。短款设计，可搭配我们的高腰裙裤和半身裙。

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