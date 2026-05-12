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NikeCourt Collection
Dri-FIT 女子速干高腰网球裙裤
20% 折让
NikeCourt Collection Dri-FIT 女子速干高腰网球裙裤采用导湿速干的球场风格，适合日常穿着，助你保持干爽舒适，同时为你的造型增添一抹网球风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB0770-133
NikeCourt Collection
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NikeCourt Collection Dri-FIT 女子速干高腰网球裙裤采用导湿速干的球场风格，适合日常穿着，助你保持干爽舒适，同时为你的造型增添一抹网球风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 纹理提花针织面料，可随身体动作灵活伸展，有效导湿速干
产品细节
- NikeCourt 贴片
- 包边弹性腰部搭配抽绳
- 侧边接缝配有口袋
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IB0770-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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