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NikeCourt Collection Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤 - 帆白

NikeCourt Collection

Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤

20% 折让
帆白
温和灰绿

NikeCourt Collection Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤采用导湿速干的球场风格，适合日常穿着，助你保持干爽舒适，同时为你的造型增添一抹网球风范。配色 006 为网球运动员米拉·安德烈耶娃(Mirra Andreeva )同款。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB0770-133

NikeCourt Collection

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NikeCourt Collection Dri-FIT 米拉同款女子速干高腰网球裙裤采用导湿速干的球场风格，适合日常穿着，助你保持干爽舒适，同时为你的造型增添一抹网球风范。配色 006 为网球运动员米拉·安德烈耶娃(Mirra Andreeva )同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 纹理提花针织面料，可随身体动作灵活伸展，有效导湿速干

产品细节

  • NikeCourt 贴片
  • 包边弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边接缝配有口袋
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IB0770-133

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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