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NikeCourt Dri-FIT 女子网球T恤 - 白色/二元蓝

NikeCourt Dri-FIT

女子网球T恤

¥229

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NikeCourt Dri-FIT 女子网球T恤采用柔软导湿速干面料，结合休闲版型，缔造舒适的穿着感受。正反两面饰有卡通图案，旨在向纽约报纸刊登的复古漫画致敬。


  • 显示颜色： 白色/二元蓝
  • 款式： DJ2782-102

NikeCourt Dri-FIT

¥229

经典T恤，趣味漫画

NikeCourt Dri-FIT 女子网球T恤采用柔软导湿速干面料，结合休闲版型，缔造舒适的穿着感受。正反两面饰有卡通图案，旨在向纽约报纸刊登的复古漫画致敬。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，柔软轻盈
  • 经典T恤搭配醒目袖口和领口，打造复古造型

产品细节

  • 57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/二元蓝
  • 款式： DJ2782-102

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