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NikeCourt Dri-FIT
女子网球T恤
¥229
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此配色当前无货
NikeCourt Dri-FIT 女子网球T恤采用柔软导湿速干面料，结合休闲版型，缔造舒适的穿着感受。正反两面饰有卡通图案，旨在向纽约报纸刊登的复古漫画致敬。
- 显示颜色： 白色/二元蓝
- 款式： DJ2782-102
NikeCourt Dri-FIT
¥229
经典T恤，趣味漫画
NikeCourt Dri-FIT 女子网球T恤采用柔软导湿速干面料，结合休闲版型，缔造舒适的穿着感受。正反两面饰有卡通图案，旨在向纽约报纸刊登的复古漫画致敬。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，柔软轻盈
- 经典T恤搭配醒目袖口和领口，打造复古造型
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/二元蓝
- 款式： DJ2782-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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