NikeCourt Dri-FIT
男子透气速干网球翻领T恤
16% 折让
NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用由 100% 再生聚酯纤维制成的针织面料，堪称兼具经典外观与导湿速干性能的球场单品。
- 显示颜色： 天青石蓝/黑
- 款式： DH0858-441
舒适体验，玩转赛场
NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用由 100% 再生聚酯纤维制成的针织面料，堪称兼具经典外观与导湿速干性能的球场单品。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 胸部饰有刺绣标志，增添纹理质感
产品细节
- 翻折领设计
- 双扣式前襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
