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NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤 - 黑/白色

NikeCourt Dri-FIT

男子速干网球翻领T恤

13% 折让

NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用由 100% 再生聚酯纤维制成的针织面料，堪称兼具经典外观与导湿速干性能的球场单品。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DH0858-010

NikeCourt Dri-FIT

13% 折让

舒适体验，玩转赛场

NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球翻领T恤采用由 100% 再生聚酯纤维制成的针织面料，堪称兼具经典外观与导湿速干性能的球场单品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 胸部饰有刺绣标志，增添纹理质感

产品细节

  • 翻折领设计
  • 双扣式前襟设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DH0858-010

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