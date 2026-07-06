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NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球T恤 - 暗蓝黑/清透蓝

NikeCourt

Dri-FIT 男子速干网球T恤

30% 折让

NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球T恤采用针织面料，结合导湿速干技术，无论像职业球员一样上场应战还是为他们呐喊助威，皆可助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 暗蓝黑/清透蓝
  • 款式： IH2088-475

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NikeCourt Dri-FIT 男子速干网球T恤采用针织面料，结合导湿速干技术，无论像职业球员一样上场应战还是为他们呐喊助威，皆可助你保持干爽舒适。

产品细节

  • 面料：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 罗纹衣领
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗蓝黑/清透蓝
  • 款式： IH2088-475

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