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NikeCourt
Dri-FIT 萨巴伦卡同款女子速干口袋网球短裤
20% 折让
NikeCourt Dri-FIT 萨巴伦卡同款女子速干口袋网球短裤可导湿速干，助你驰骋赛场。弹性面料，塑就稳固感受和舒适包覆效果。两侧设有口袋，便于存放随身物品。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ6678-101
NikeCourt
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NikeCourt Dri-FIT 萨巴伦卡同款女子速干口袋网球短裤可导湿速干，助你驰骋赛场。弹性面料，塑就稳固感受和舒适包覆效果。两侧设有口袋，便于存放随身物品。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 面料/腰部里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ6678-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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