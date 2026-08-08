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NikeCourt Dri-FIT 9" 男子网球短裤 - 黑曜石色/白色/白色

NikeCourt Dri-FIT

9" 男子网球短裤

30% 折让

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NikeCourt Dri-FIT 9" 男子网球短裤采用四向弹性面料结合开衩裤脚设计，助你自如畅动。速干面料设计，在赛事升温之际助你保持干爽。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
  • 款式： 939266-451

NikeCourt Dri-FIT

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自如灵活，助力比赛

NikeCourt Dri-FIT 9" 男子网球短裤采用四向弹性面料结合开衩裤脚设计，助你自如畅动。速干面料设计，在赛事升温之际助你保持干爽。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 加深侧边口袋，便于存放网球
  • 裤脚开衩设计，造就灵活无拘的运动体验
  • 梭织面料结合四向弹性设计，随行而动

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
  • 款式： 939266-451

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