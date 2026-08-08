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NikeCourt Dri-FIT
9" 男子网球短裤
30% 折让
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此配色当前无货
NikeCourt Dri-FIT 9" 男子网球短裤采用四向弹性面料结合开衩裤脚设计，助你自如畅动。速干面料设计，在赛事升温之际助你保持干爽。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
- 款式： 939266-451
NikeCourt Dri-FIT
30% 折让
自如灵活，助力比赛
NikeCourt Dri-FIT 9" 男子网球短裤采用四向弹性面料结合开衩裤脚设计，助你自如畅动。速干面料设计，在赛事升温之际助你保持干爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 加深侧边口袋，便于存放网球
- 裤脚开衩设计，造就灵活无拘的运动体验
- 梭织面料结合四向弹性设计，随行而动
产品细节
- 弹性腰部设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色/白色
- 款式： 939266-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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