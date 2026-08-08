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NikeCourt Dri-FIT Advantage
女子网球背心
34% 折让
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子网球背心采用绑带设计，搭配弹性罗纹织物拼接。呈现独特的混搭面料外观，是球场内外的理想穿搭之选。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 粉紫/专业绿/黑
- 款式： DD8763-530
NikeCourt Dri-FIT Advantage
34% 折让
理想佳选
NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子网球背心采用绑带设计，搭配弹性罗纹织物拼接。呈现独特的混搭面料外观，是球场内外的理想穿搭之选。该产品含有再生聚酯纤维。
干爽设计
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
绑带美背
绑带美背搭配轻盈柔滑的弹性固定带。背面融入镂空设计，有效增强透气性。
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。罗纹拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 粉紫/专业绿/黑
- 款式： DD8763-530
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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