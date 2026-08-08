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NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子网球背心 - 粉紫/专业绿/黑

NikeCourt Dri-FIT Advantage

女子网球背心

34% 折让

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NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子网球背心采用绑带设计，搭配弹性罗纹织物拼接。呈现独特的混搭面料外观，是球场内外的理想穿搭之选。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 粉紫/专业绿/黑
  • 款式： DD8763-530

NikeCourt Dri-FIT Advantage

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理想佳选

NikeCourt Dri-FIT Advantage 女子网球背心采用绑带设计，搭配弹性罗纹织物拼接。呈现独特的混搭面料外观，是球场内外的理想穿搭之选。该产品含有再生聚酯纤维。

干爽设计

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

绑带美背

绑带美背搭配轻盈柔滑的弹性固定带。背面融入镂空设计，有效增强透气性。

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。罗纹拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉紫/专业绿/黑
  • 款式： DD8763-530

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