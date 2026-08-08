众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。

众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。