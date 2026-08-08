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NikeCourt Dri-FIT Heritage
女子半长拉链开襟网球上衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DX1126-100
NikeCourt Dri-FIT Heritage
¥599
众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 两个侧边口袋，便于轻松收纳手机、钱包或钥匙
- 弹性袖口和下摆，有助在球场运动时稳固衣身
产品细节
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。外接片：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DX1126-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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