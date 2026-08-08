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NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣 - 白色/白色

NikeCourt Dri-FIT Heritage

女子半长拉链开襟网球上衣

¥599

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此配色当前无货

众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DX1126-100

NikeCourt Dri-FIT Heritage

¥599

众所周知，网球不仅仅是一场比赛，一把球拍，更是对运动力量的一种诠释。NikeCourt Dri-FIT Heritage 女子半长拉链开襟网球上衣从 Nike 过往的 Rebel 鞋款中汲取设计灵感，助你不断突破自我，拼搏不息。导湿速干技术结合超宽松版型，令你畅动无拘；NikeCourt 贴片致敬网球运动的辉煌历史。未来，由你来造。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 两个侧边口袋，便于轻松收纳手机、钱包或钥匙
  • 弹性袖口和下摆，有助在球场运动时稳固衣身

产品细节

  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。外接片：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DX1126-100

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