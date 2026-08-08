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NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙 - 白色/黑

NikeCourt Dri-FIT Slam

女子网球短裙

¥599

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此配色当前无货

NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DA4727-100

NikeCourt Dri-FIT Slam

¥599

NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。短裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DA4727-100

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