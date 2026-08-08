NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。

NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。