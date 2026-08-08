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NikeCourt Dri-FIT Slam
女子网球短裙
¥599
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA4727-100
NikeCourt Dri-FIT Slam
¥599
NikeCourt Dri-FIT Slam 女子网球短裙采用弹性面料，搭配利落褶裥，为球场经典风范融入精致细节。当你在球场奔跑时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人，在运动中凸显醒目外观和出众质感。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。短裤：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA4727-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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