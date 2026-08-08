NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适干爽的穿着体验，助力一击发球得分。

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