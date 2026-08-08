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NikeCourt Dri-FIT Slam
女子速干网球短裙
¥599
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此配色当前无货
NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适干爽的穿着体验，助力一击发球得分。
- 显示颜色： 灯草紫红/白色
- 款式： DR6855-532
NikeCourt Dri-FIT Slam
¥599
NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适干爽的穿着体验，助力一击发球得分。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布腰部，促进高热区域空气流通
- 内置短裤在右侧部位提供塞入备用球的空间，方便收纳
产品细节
- 裙：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。短裤：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草紫红/白色
- 款式： DR6855-532
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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