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NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙 - 灯草紫红/白色

NikeCourt Dri-FIT Slam

女子速干网球短裙

¥599

售罄：

此配色当前无货

NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适干爽的穿着体验，助力一击发球得分。


  • 显示颜色： 灯草紫红/白色
  • 款式： DR6855-532

NikeCourt Dri-FIT Slam

¥599

NikeCourt Dri-FIT Slam 女子速干网球短裙采用匠心设计，可随行而动，助你畅快击球，在球场上大展身手。柔软透气面料打造非凡轻盈感受，让你自在无拘，畅享比赛。弹性导湿速干内置短裤结合网眼布腰部，缔造舒适干爽的穿着体验，助力一击发球得分。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 网眼布腰部，促进高热区域空气流通
  • 内置短裤在右侧部位提供塞入备用球的空间，方便收纳

产品细节

  • 裙：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。短裤：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灯草紫红/白色
  • 款式： DR6855-532

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