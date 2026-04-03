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NikeCourt Heritage 男子加绒里料网球夹克 - 椒红/椒红

NikeCourt

Heritage 男子加绒里料网球夹克

22% 折让

NikeCourt Heritage 男子加绒里料网球夹克采用宽松版型，结合全长拉链开襟设计，为挚爱网球穿搭注入舒适暖意。梭织面料结合加绒里料，塑就冷天理想之选。宽松衣袖和衣身设计，助你自如畅动，轻松叠搭。


  • 显示颜色： 椒红/椒红
  • 款式： HQ1745-673

NikeCourt

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NikeCourt Heritage 男子加绒里料网球夹克采用宽松版型，结合全长拉链开襟设计，为挚爱网球穿搭注入舒适暖意。梭织面料结合加绒里料，塑就冷天理想之选。宽松衣袖和衣身设计，助你自如畅动，轻松叠搭。

其他细节

  • 梭织面料，质感顺滑
  • 胸部和衣身采用宽松设计，尽显休闲风范，便于轻松叠搭
  • 全长拉链开襟设计，搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果

产品细节

  • 面料：60% 棉/40% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 立领设计
  • 弹性下摆
  • 按扣挡风片
  • 缝制贴片融入刺绣 NIKECOURT 字标
  • 可机洗
  • 显示颜色： 椒红/椒红
  • 款式： HQ1745-673

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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