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NikeCourt Heritage
男子短袖网球上衣
31% 折让
NikeCourt Heritage 男子短袖网球上衣采用经典版型，助力征战赛场。透气网眼布面料，助你在训练过程中保持清爽。
- 显示颜色： 帆白/暗蓝黑
- 款式： FN0318-133
NikeCourt Heritage
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NikeCourt Heritage 男子短袖网球上衣采用经典版型，助力征战赛场。透气网眼布面料，助你在训练过程中保持清爽。
其他细节
混纺面料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹衣领与袖口
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/暗蓝黑
- 款式： FN0318-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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