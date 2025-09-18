NikeCourt Heritage
男子网球短裤
31% 折让
NikeCourt Heritage 男子网球短裤采用柔软针织面料，巧糅复古网球风格，塑就日常佳选。
- 显示颜色： 淡象牙白/深夜蓝
- 款式： FZ6952-110
其他细节
- 棉质针织面料柔软舒适，适合日常休闲穿着
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 侧边口袋设计
- NikeCourt 梭织贴片
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/深夜蓝
- 款式： FZ6952-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
