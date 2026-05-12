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NikeCourt Heritage
男子网球长袖翻领T恤
20% 折让
NikeCourt Heritage 男子网球长袖翻领T恤采用匠心设计，球场街头两相宜。珠地面料融入精致纹理，塑就利落外观。
- 显示颜色： 石英藏红花色/帆白
- 款式： HQ1748-389
NikeCourt Heritage
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NikeCourt Heritage 男子网球长袖翻领T恤采用匠心设计，球场街头两相宜。珠地面料融入精致纹理，塑就利落外观。
产品细节
- 100% 棉
- 双扣式前襟设计
- 罗纹衣领与袖口
- NikeCourt 贴片搭配刺绣轮廓
- 可机洗
- 显示颜色： 石英藏红花色/帆白
- 款式： HQ1748-389
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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