NikeCourt Heritage
耐克网球运动员同款男子速干法式毛圈网球长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Heritage 男子速干法式毛圈网球长裤经过匠心打造，在球场内外为你缔造非凡舒适的穿着体验。采用针织面料，营造休闲自在的穿着感受，令你畅动自如。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4588-010
NikeCourt Heritage
¥499
NikeCourt Heritage 男子速干法式毛圈网球长裤经过匠心打造，在球场内外为你缔造非凡舒适的穿着体验。采用针织面料，营造休闲自在的穿着感受，令你畅动自如。
其他细节
- 法式毛圈面料质感柔软轻盈，可媲美经典运动裤
- 侧边口袋采用网眼布衬里，便于存放基本物品
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹裤管口
- 弹性腰部搭配编织抽绳
- 左侧大腿处饰有 NikeCourt 贴片
- 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DQ4588-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。