 
NikeCourt Heritage 耐克网球运动员同款男子速干法式毛圈网球长裤 - 黑

耐克网球运动员同款男子速干法式毛圈网球长裤

¥499
黑
巴洛克棕

售罄：

此配色当前无货

NikeCourt Heritage 男子速干法式毛圈网球长裤经过匠心打造，在球场内外为你缔造非凡舒适的穿着体验。采用针织面料，营造休闲自在的穿着感受，令你畅动自如。


其他细节

  • 法式毛圈面料质感柔软轻盈，可媲美经典运动裤
  • 侧边口袋采用网眼布衬里，便于存放基本物品

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹裤管口
  • 弹性腰部搭配编织抽绳
  • 左侧大腿处饰有 NikeCourt 贴片
  • 面料：61% 棉/39% 聚酯纤维。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DQ4588-010

