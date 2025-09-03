NikeCourt Heritage
耐克网球运动员同款 Dri-FIT 男子速干针织网球连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球连帽衫采用宽松版型结合导湿速干面料，柔软非凡，是球场激战或看台观赛时的理想之选。
- 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白
- 款式： FQ2094-104
NikeCourt Heritage
¥599
NikeCourt Heritage Dri-FIT 男子速干针织网球连帽衫采用宽松版型结合导湿速干面料，柔软非凡，是球场激战或看台观赛时的理想之选。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 采用厚实法式毛圈面料，塑就出众结构感
- 厚实高密度针织面料结合内里非起绒毛圈，为你缔造非凡舒适的穿着体验
产品细节
- 侧边拼接、袖口和下摆采用罗纹设计
- 抽绳风帽设计
- 面料：59% 棉/41% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/淡象牙白
- 款式： FQ2094-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。