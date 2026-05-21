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NikeCourt Jr. Lite 2
大童网球鞋
17% 折让
舒适代表作，助你驰骋球场。NikeCourt Jr. Lite 2 大童网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。橡胶外底融入 5 种别致底纹，分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。
- 显示颜色： 白色/柔和翠绿/速度黄/暗原子青
- 款式： CD0440-103
NikeCourt Jr. Lite 2
17% 折让
舒适代表作，助你驰骋球场。NikeCourt Jr. Lite 2 大童网球鞋可为双足提供出色缓震性能和支撑力，助力训练和比赛。橡胶外底融入 5 种别致底纹，分别对应网球新手所学的 5 种基本步法。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，经久耐穿
- 泡棉中底，带来缓震迈步体验
- 加垫鞋口和鞋舌设计，赋予脚踝舒适感受
产品细节
- 可拆卸鞋垫
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/柔和翠绿/速度黄/暗原子青
- 款式： CD0440-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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