 

NikeCourt Multiplier

舒适速干中筒网球袜（2 双）

¥149

NikeCourt Multiplier 舒适速干中筒网球袜（2 双）采用柔软的导湿速干面料，搭配关键区域柔软加厚设计，让舒适性能跃升新层次。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： SK0118-100

NikeCourt Multiplier

¥149

中筒设计，舒适干爽

NikeCourt Multiplier 舒适速干中筒网球袜（2 双）采用柔软的导湿速干面料，搭配关键区域柔软加厚设计，让舒适性能跃升新层次。

其他细节

  • 导湿速干面料，帮助保持干爽舒适
  • 高磨损区域融入加厚设计，缔造出众舒适感受
  • 足弓板带包覆中足，提供有力支撑

产品细节

  • 袜底 1/袜底 2/袜底 3：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： SK0118-100

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