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NikeCourt Premier Doublewide 网球护腕（1 对） - 队红/闪亮绿

NikeCourt Premier

Doublewide 网球护腕（1 对）

¥129

NikeCourt Premier Doublewide 网球护腕（1 对）质感柔软且富有弹性，助力成就出色表现。


  • 显示颜色： 队红/闪亮绿
  • 款式： DB9324-696

NikeCourt Premier

¥129

专注比赛，清爽体验。

NikeCourt Premier Doublewide 网球护腕（1 对）质感柔软且富有弹性，助力成就出色表现。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 成对出售
  • 95% 锦纶/4% 二烯类弹性纤维/1% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 队红/闪亮绿
  • 款式： DB9324-696

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