NikeCourt Slam 女子网球连衣裙将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。这款连衣裙采用分层设计，外层采用轻盈的网眼布，将芭蕾舞服的张扬流畅线条带到赛场中央。内搭连体紧身衣，提供出色包覆效果，助你随时应战。

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