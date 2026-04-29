NikeCourt Slam 女子网球高腰半身裙将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。这款半身裙采用双层结构，外层弹性网眼布匠心呈现褶裥设计，让你随时准备好征服主球场。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳基本物品。

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