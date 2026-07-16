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NikeCourt Slam 扬尼克·辛纳同款男子网球无袖上衣 - 峡谷绿

NikeCourt Slam

扬尼克·辛纳同款男子网球无袖上衣

28% 折让

草地球场，网球赛场的起点，至今依然经典。这款优质针织单品是热身时的理想搭档。NikeCourt Slam 扬尼克·辛纳同款男子网球无袖上衣饰有精致格纹提花图案，弹性适中，助你在球场上轻松移动。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。


  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IF1930-341

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草地球场，网球赛场的起点，至今依然经典。这款优质针织单品是热身时的理想搭档。NikeCourt Slam 扬尼克·辛纳同款男子网球无袖上衣饰有精致格纹提花图案，弹性适中，助你在球场上轻松移动。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。

产品细节

  • NikeCourt 梭织贴片
  • 大身整体成分：62% 聚酯纤维/36% 粘纤/2% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IF1930-341

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