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NikeCourt Slam 萨巴伦卡同款女子网球连衣裙 - 黑/鲜橙色/白色

NikeCourt Slam

萨巴伦卡同款女子网球连衣裙

¥899
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专为纽约夏季大满贯打造。NikeCourt Slam 萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将纽约对篮球运动的热爱，与赛场所需的舒适体验巧妙结合，助你把握每一次进攻契机，一路晋级。


  • 显示颜色： 黑/鲜橙色/白色
  • 款式： IM9430-010

NikeCourt Slam

¥899

专为纽约夏季大满贯打造。NikeCourt Slam 萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将纽约对篮球运动的热爱，与赛场所需的舒适体验巧妙结合，助你把握每一次进攻契机，一路晋级。

舒适包覆

工字型后背设计，承袭 Swoosh 中强度支撑运动内衣的经典剪裁。

篮球风范

融入篮球风格的开孔网眼面料，营造透气舒适体验。

产品细节

  • 裙摆饰有缝制标签
  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/鲜橙色/白色
  • 款式： IM9430-010

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