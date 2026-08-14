第 1 张图片，共 6 张图片
NikeCourt Slam
萨巴伦卡同款女子网球连衣裙
¥899
专为纽约夏季大满贯打造。NikeCourt Slam 萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将纽约对篮球运动的热爱，与赛场所需的舒适体验巧妙结合，助你把握每一次进攻契机，一路晋级。
- 显示颜色： 黑/鲜橙色/白色
- 款式： IM9430-010
NikeCourt Slam
¥899
专为纽约夏季大满贯打造。NikeCourt Slam 萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将纽约对篮球运动的热爱，与赛场所需的舒适体验巧妙结合，助你把握每一次进攻契机，一路晋级。
舒适包覆
工字型后背设计，承袭 Swoosh 中强度支撑运动内衣的经典剪裁。
篮球风范
融入篮球风格的开孔网眼面料，营造透气舒适体验。
产品细节
- 裙摆饰有缝制标签
- 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/鲜橙色/白色
- 款式： IM9430-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。