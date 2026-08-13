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NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心 - 浅品红/图腾黑紫/黑

NikeCourt Slam

郑钦文同款女子网球背心

22% 折让

NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。采用贴合身形的工字背心设计，搭配顺滑弹性面料，助你在不同球场上都能灵动出击。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。


  • 显示颜色： 浅品红/图腾黑紫/黑
  • 款式： IV5707-503

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NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。采用贴合身形的工字背心设计，搭配顺滑弹性面料，助你在不同球场上都能灵动出击。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。

其他细节

外层采用弹性网眼布，质感轻盈

产品细节

  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。外接片：78% 锦纶/22% 氨纶
  • 可机洗  
  • 显示颜色： 浅品红/图腾黑紫/黑
  • 款式： IV5707-503

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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