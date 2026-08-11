这款轻盈的篮球风 NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心专为赛场而生，助力精英网球选手在纽约夏季大满贯赛事的高温湿热环境中活力尽释。采用弹性面料和紧身版型，助你发挥出色表现。配色 100 为网球运动员郑钦文同款。

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