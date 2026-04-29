NikeCourt Slam 郑钦文同款女子网球背心将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。采用贴合身形的工字背心设计，搭配顺滑弹性面料，助你在不同球场上都能灵动出击。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。

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