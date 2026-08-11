纽约对篮球运动的热爱，已深深融入这款半身裙之中。NikeCourt Slam 郑钦文同款女子高腰网球半身裙专为精英选手在“不夜城”倾力打造，无论是在中央球场奋力挥拍，还是在街区公园随心运动，皆可为你提供舒适体验。配色 356 为网球运动员郑钦文同款。

纽约对篮球运动的热爱，已深深融入这款半身裙之中。NikeCourt Slam 郑钦文同款女子高腰网球半身裙专为精英选手在“不夜城”倾力打造，无论是在中央球场奋力挥拍，还是在街区公园随心运动，皆可为你提供舒适体验。配色 356 为网球运动员郑钦文同款。

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