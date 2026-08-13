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NikeCourt Slam
阿丽娜·萨巴伦卡同款女子网球连衣裙
22% 折让
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NikeCourt Slam 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。这款连衣裙采用分层设计，外层采用轻盈的网眼布，将芭蕾舞服的张扬流畅线条带到赛场中央。内搭连体紧身衣，提供出众包覆效果，助你随时应战。配色 010 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。配色 663 为网球运动员米拉·安德烈耶娃(Mirra Andreeva )同款。
- 显示颜色： 黑/浅深红/白色
- 款式： IV5702-010
NikeCourt Slam
22% 折让
NikeCourt Slam 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。这款连衣裙采用分层设计，外层采用轻盈的网眼布，将芭蕾舞服的张扬流畅线条带到赛场中央。内搭连体紧身衣，提供出众包覆效果，助你随时应战。配色 010 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。配色 663 为网球运动员米拉·安德烈耶娃(Mirra Andreeva )同款。
其他细节
- 内里采用连体紧身衣结构设计，令你畅动无拘
- 后身上部采用纽扣开合，方便穿脱
产品细节
- 外接片：78% 锦纶/22% 氨纶。上拼接：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。下部拼接：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅深红/白色
- 款式： IV5702-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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