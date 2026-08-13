NikeCourt Slam 阿丽娜·萨巴伦卡同款女子网球连衣裙将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与力量美感巧妙融合，彰显优雅风范。这款连衣裙采用分层设计，外层采用轻盈的网眼布，将芭蕾舞服的张扬流畅线条带到赛场中央。内搭连体紧身衣，提供出众包覆效果，助你随时应战。配色 010 为网球运动员阿丽娜·萨巴伦卡同款 (Aryna Sabalenka) 同款。配色 663 为网球运动员米拉·安德烈耶娃(Mirra Andreeva )同款。

显示颜色： 黑/浅深红/白色

款式： IV5702-010