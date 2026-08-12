NikeCourt Slam Aero-FIT 男子短袖网球上衣采用 Nike Aero-FIT 技术，助力精英网球运动员在纽约盛夏大满贯的炽热赛场上保持透气与干爽。独特设计细节，向纽约深厚的篮球底蕴致敬。

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