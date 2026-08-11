蓄势待发，从容迎战。这款 NikeCourt Slam Aero-FIT 男子网球短袖翻领T恤采用 Nike Aero-FIT 技术，助力精英网球选手在纽约大满贯的闷热天气中依然保持清爽。专为发球和击球动作打造的袖子设计，助你在比赛中尽情舒展，发挥出色。

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