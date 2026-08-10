NikeCourt Slam Aero-FIT 男子网球背心上身轻盈，彰显纽约对这项运动的热爱。弹性面料采用 Nike Aero-FIT 技术，帮助精英球员在高温天气中保持清爽。透气设计的灵感源自在这座不夜城中，篮球健将们日常穿着的无袖背心和匠心剪裁上衣。

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