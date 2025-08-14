 
NikeCourt Slam Dri-FIT 冠军同款男子速干网球短裤 - 白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT 冠军同款男子速干网球短裤

NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用轻盈弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。经典口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色100为扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 与卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ6948-100

NikeCourt Slam

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 四向弹性梭织面料，质感轻盈
  • 弹性腰部搭配精制网眼细节设计，稳固贴合

产品细节

  • 大身整体成分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

