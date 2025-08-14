NikeCourt Slam
Dri-FIT 冠军同款男子速干网球短裤
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
NikeCourt Slam Dri-FIT 男子速干网球短裤采用轻盈弹性面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽、沉着自如。经典口袋设计，可安全收纳备用网球，缔造心无旁骛的比赛体验。配色100为扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 与卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 赛场同款。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ6948-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 四向弹性梭织面料，质感轻盈
- 弹性腰部搭配精制网眼细节设计，稳固贴合
产品细节
- 大身整体成分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ6948-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
