这款轻盈 NikeCourt Slam Dri-FIT 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干双面穿网球背心专为纽约炽热大满贯赛事的巅峰对决打造，采用独特的双面穿设计——一面专为日场对局设计，另一面则为夜场激战而设。网眼布面料搭配导湿速干技术，无论何时何地比赛，皆可助你保持干爽。

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