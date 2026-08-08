纽约，总能点燃赛季瞩目的高燃大满贯。NikeCourt Slam Dri-FIT 卡洛斯·阿尔卡拉斯同款男子速干按扣网球短袖上衣旨在助力精英网球选手以出色的状态和瞩目的风采迎战，设计巧妙融入经典篮球风范，致敬纽约对篮球运动的深厚热爱。

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