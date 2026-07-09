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NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干短袖网球翻领T恤 - 二元蓝

NikeCourt Slam

Dri-FIT 女子速干短袖网球翻领T恤

¥549
二元蓝
帆白

这款紧身的 NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干短袖网球翻领T恤采用导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适，让你在主球场上大展身手。针织面料，触感顺滑，富有弹性，助你在球场上轻松移动。


  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1210-424

NikeCourt Slam

¥549

这款紧身的 NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干短袖网球翻领T恤采用导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适，让你在主球场上大展身手。针织面料，触感顺滑，富有弹性，助你在球场上轻松移动。

产品细节

  • 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1210-424

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