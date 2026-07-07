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NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干短袖翻领T恤
29% 折让
紧身版型的 NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干短袖翻领T恤采用导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适，让你在球场上大展身手。针织面料，触感顺滑，富有弹性，助你在球场上轻松移动。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU0851-100
NikeCourt Slam
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紧身版型的 NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干短袖翻领T恤采用导湿速干技术，助你在比赛升温之际保持干爽舒适，让你在球场上大展身手。针织面料，触感顺滑，富有弹性，助你在球场上轻松移动。
产品细节
- 89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IU0851-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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