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NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙 - 二元蓝

NikeCourt Slam

Dri-FIT 女子速干网球半身裙

¥699
二元蓝
帆白
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NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。弹性腰部设计，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。


  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1211-424

NikeCourt Slam

¥699

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。弹性腰部设计，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放随身物品

产品细节

  • 面料/紧身裤/里料拼接：聚酯纤维/氨纶。腰头部分：聚酯纤维/锦纶/氨纶。腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 二元蓝
  • 款式： IW1211-424

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