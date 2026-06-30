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NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球半身裙
¥699
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。弹性腰部设计，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。
- 显示颜色： 二元蓝
- 款式： IW1211-424
NikeCourt Slam
¥699
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球半身裙令你无惧重压，清爽自在。弹性腰部设计，结合导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适。右侧褶裥设计，有助减少裙摆上扬，营造心无旁骛的比赛体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置短裤的两条裤腿均配有口袋，可存放随身物品
产品细节
- 面料/紧身裤/里料拼接：聚酯纤维/氨纶。腰头部分：聚酯纤维/锦纶/氨纶。腋/胯下拼接里料：聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 二元蓝
- 款式： IW1211-424
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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