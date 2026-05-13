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NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣 - 宝石蓝/浅蓟紫/黑/白色

NikeCourt Slam

Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣

30% 折让

NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣采用弹性面料结合导湿速干技术，将冲浪与网球文化巧妙融为一体。从澳大利亚冲浪潮流中汲取灵感，采用撞色设计，为比赛增添冲浪风格。


  • 显示颜色： 宝石蓝/浅蓟紫/黑/白色
  • 款式： II3369-570

NikeCourt Slam

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NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球紧身连体衣采用弹性面料结合导湿速干技术，将冲浪与网球文化巧妙融为一体。从澳大利亚冲浪潮流中汲取灵感，采用撞色设计，为比赛增添冲浪风格。

产品细节

  • 面料/腋/胯下拼接里料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 宝石蓝/浅蓟紫/黑/白色
  • 款式： II3369-570

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