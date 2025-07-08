NikeCourt Slam
Dri-FIT 女子速干网球连衣裙
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹性，舒适贴合，令你无惧重压，干爽自在。 导湿速干技术结合匠心排布的网眼设计，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 暗队红/红杉绿/暗队红/白色
- 款式： FZ6743-619
NikeCourt Slam
10% 折让
NikeCourt Slam Dri-FIT 女子速干网球连衣裙富有弹性，舒适贴合，令你无惧重压，干爽自在。 导湿速干技术结合匠心排布的网眼设计，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 高领口设计，提供出众包覆效果，伴你炫出不同步法
- 背部下方开口设计，提升高热区域的透气性
产品细节
- 裙摆融入网眼拼接
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。 网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 暗队红/红杉绿/暗队红/白色
- 款式： FZ6743-619
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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