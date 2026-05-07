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NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 - 工作蓝/氢蓝/黑

NikeCourt Slam

Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤

¥599
工作蓝/氢蓝/黑
亮紫罗兰/薄雾紫/黑
煤黑/冷灰/白色
温和灰绿/微绿/黑

这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 轻盈舒适，采用导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上拼搏奋战。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 486 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。


  • 显示颜色： 工作蓝/氢蓝/黑
  • 款式： IF1561-486

NikeCourt Slam

¥599

这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 轻盈舒适，采用导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上拼搏奋战。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 486 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 宽版弹性腰部融入网眼布，打造轻松贴合感，同时保持出色透气性
  • 四向弹性梭织面料，助你在球场上畅动自如，发挥上佳表现
  • 经典斜插式口袋，方便比赛时收纳网球

产品细节

  • 弹性腰部和抽绳设计
  • 插手口袋
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/氢蓝/黑
  • 款式： IF1561-486

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