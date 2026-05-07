这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 轻盈舒适，采用导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上拼搏奋战。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 486 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。

显示颜色： 工作蓝/氢蓝/黑

款式： IF1561-486