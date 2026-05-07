第 1 张图片，共 7 张图片
NikeCourt Slam
Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤
¥599
这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 轻盈舒适，采用导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上拼搏奋战。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 486 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
- 显示颜色： 工作蓝/氢蓝/黑
- 款式： IF1561-486
NikeCourt Slam
¥599
这项法国顶级赛事在参赛选手身上留下了深刻的印记。NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子速干网球短裤 轻盈舒适，采用导湿速干技术，帮助我们的精英网球运动员在红土球场上拼搏奋战。图案模仿了球员在球场上长时间比赛后沾染的红土。配色 486 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款；配色 522 为网球运动员卡洛斯·阿尔卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 同款。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 宽版弹性腰部融入网眼布，打造轻松贴合感，同时保持出色透气性
- 四向弹性梭织面料，助你在球场上畅动自如，发挥上佳表现
- 经典斜插式口袋，方便比赛时收纳网球
产品细节
- 弹性腰部和抽绳设计
- 插手口袋
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋（手心侧）：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/氢蓝/黑
- 款式： IF1561-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。