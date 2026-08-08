NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子防晒速干网球夹克专为纽约瞩目赛事的中央球场打造，融入篮球灵感设计，致敬这座城市对篮球运动的热爱。导湿速干的弹性面料，助力精英网球运动员在赛前备战时保持干爽舒适。

NikeCourt Slam Dri-FIT 扬尼克·辛纳同款男子防晒速干网球夹克专为纽约瞩目赛事的中央球场打造，融入篮球灵感设计，致敬这座城市对篮球运动的热爱。导湿速干的弹性面料，助力精英网球运动员在赛前备战时保持干爽舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。