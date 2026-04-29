NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。

NikeCourt Slam Dri-FIT 郑钦文同款女子速干网球半身裙采用正面交叠式裹身设计，将这项法国顶级赛事的坚韧斗志与芭蕾舞服的优雅美感巧妙融合，彰显优雅风范。外层弹性面料，让你在运动中尽显力量美感和优雅风范。内置短裤提供出众包覆，而两侧口袋则便于快速收纳日常基本物品。配色 503 为网球运动员郑钦文同款。

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